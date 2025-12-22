ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ಗೆ ಎರಡು ಸಾಕಾನೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಡ್ರೋಣ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸೆರೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೆದೇವಪುರದಲ್ಲಿ 5 ಹುಲಿ ಪತ್ತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ನುರಿತ ಪಶು ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗದೆ ಅಸಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಗಜ ಪಡೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಸಿದವರು ಈಗ ಮದ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್
ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿಗಳ ರಣಾರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.ನಂಜೆದೇವಪುರದಲ್ಲಿ 5 ಹುಲಿ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಆರ್ ಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಹುಲಿಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು 5 ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೊ ಬದಲು ಕಾಡಿಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಲಿಗೆ 5 ಹುಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ 5 ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಂ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರು. ಎರೆಡು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಗಜ ಪಡೆ ಬಳಸಿ 5 ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಕಾಡಿಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ: ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ
ಯಾವಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸಯಾಕಥೆ ನೋಡಿದ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಸಾಯಕತೆಯನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಬ ಎರಡು ಟೈಗರ್ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಟ್ ಆನೆಗಳನ್ನ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಂಜೆದೇವಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 42 ವರ್ಷದ ಈಶ್ವರ ಆನೆ 45 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಗರ್ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಾಗಶಃ ಎಲ್ಲ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾವುತರು ಈಶ್ವರನನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರೆ.. 45 ವರ್ಷ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆನೆ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಟೈಗರ್ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಜು ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಈ ಆನೆಯ ಮಾವುತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ನಂಜೆದೇವಪುರಕ್ಕೆ ಗಜಪಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಟೈಗರ್ ಸೆರೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.