ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೆದೇವಪುರದಲ್ಲಿ 5 ಹುಲಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಸಾಕಾನೆಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ.
ನಂಜದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಬಂದ ಈಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 42 ವರ್ಷದ ಈಶ್ವರ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಂಬಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಶ್ವರನ ಮಾವುತರಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ 45 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಂಬಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮಾವುತರಾಗಿ ಸಂಜು ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
5 ಹುಲಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಿಆರ್ಟಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಫರ್ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡ್ರೋಣ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಫೋಟೋ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕ್ವಾರಿ ಸಮೀಪ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಜೊತೆ 4 ಹುಲಿಗಳು ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹುಲಿಗಳು ಮಲಗಿದ್ದು, ಡ್ರೋಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.