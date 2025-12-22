English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • 5 ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾಕಾನೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಡ್ರೋಣ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಟೈಗರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೃಶ್ಯ

5 ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾಕಾನೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಡ್ರೋಣ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಟೈಗರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೃಶ್ಯ

5 ಹುಲಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಿಆರ್‌ಟಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಫರ್ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡ್ರೋಣ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಫೋಟೋ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 22, 2025, 06:10 PM IST
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೆದೇವಪುರದಲ್ಲಿ 5 ಹುಲಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ
  • ಎರಡು ಸಾಕಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
  • ಡ್ರೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಜೊತೆ 4 ಹುಲಿಗಳು ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

Trending Photos

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್‌?! ಪ್ರಭಾಸ್‌, ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ, ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon7
Rashmika mandanna vijay deverakondas wedding
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್‌?! ಪ್ರಭಾಸ್‌, ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ, ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು! 9 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದಲೇ ವಿಷಚಿಮ್ಮುವ ಈ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲೇ ಶಿವನ ಪಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
camera icon5
worlds most dangerous snake
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು! 9 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದಲೇ ವಿಷಚಿಮ್ಮುವ ಈ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲೇ ಶಿವನ ಪಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Bigboss kannada 12 gilli nata
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಗುರು-ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು
camera icon6
Shani-Guru Maha Sanyoga 2026
ಗುರು-ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು
5 ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾಕಾನೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಡ್ರೋಣ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಟೈಗರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೃಶ್ಯ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೆದೇವಪುರದಲ್ಲಿ 5 ಹುಲಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಸಾಕಾನೆಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಂಜದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಬಂದ ಈಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. 42 ವರ್ಷದ ಈಶ್ವರ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಂಬಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಶ್ವರನ ಮಾವುತರಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‌ನವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್‌ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ 45 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಂಬಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮಾವುತರಾಗಿ ಸಂಜು ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್‌ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

5 ಹುಲಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಿಆರ್‌ಟಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಫರ್ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡ್ರೋಣ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಫೋಟೋ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕ್ವಾರಿ ಸಮೀಪ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಜೊತೆ 4 ಹುಲಿಗಳು ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ‌. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಖರ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ

ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹುಲಿಗಳು ಮಲಗಿದ್ದು, ಡ್ರೋಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

ChamarajanagarNanjedevapuratiger discovery caseForest DepartmentDubare Elephant Camp

Trending News