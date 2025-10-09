English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ 2 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಡಿ, ಪಡೆದರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು!

Fake University list : ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (UGC) ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 9, 2025, 06:57 PM IST
    • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (UGC) ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
    • UGC ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
    • ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ 2 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಡಿ, ಪಡೆದರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು!

Student alert : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೇ, ಗಮನಿಸಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (UGC) ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ನಕಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪದವಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯುಜಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಯುಜಿಸಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಜಮಿಯತ್-ಉತ್-ಟಿಬುನ್ನಬ್ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುಜಿಸಿಯ ನಕಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ..! ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

ಇದು ಕುಂದಮಂಗಲಂ-ವನದ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಚ್‌ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಜಿಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪದವಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪದವಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಎರಡನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಮರ್ಸಿಟಿಗೆ. ಇದರ ವಿಳಾಸ 082, ಶೋಭಾ ಮಿಲೇನಿಯಂ, 12ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, HAL ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಇಂದಿರಾನಗರ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆಫ್-ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಜಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತರ ಕಾಲೇಜುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪದವಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರಲಿದೆ ರಜೆ! ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್‌

ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಜಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಯುಜಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೋಸದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ; ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

