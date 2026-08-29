/UGC NET ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ : 84 ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ

UGC NET Result : ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜೆಆರ್ಎಫ್ (ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಫ್)ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,73 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 6,07 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. 84 ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 24.31 ರಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಫಲಿತಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 7,73,806 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 97434 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೆಆರ್ಎಫ್ಗೆ 4241 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 45,904 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು UGC NET ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
RE Exam : 84 ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ನು ಮೂರು ವಿಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಆರೋಪವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ಇಟಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.