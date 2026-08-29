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UGC NET ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ : 84 ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಗಸ್ಟ್‌ 16 ರಂದು ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ  ಕೀಉತ್ತರಗಳ ಜೊತೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ 84 ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ ಈ ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ  ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 29, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:43 PM IST
UGC NET ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ : 84 ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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