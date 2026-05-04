ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಯಮಾಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೇಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಕಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ 22,332 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ವಿಜಯಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿಗೆ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ, ಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಒಟ್ಟು 98,919 ಮತ ಪಡೆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ 76587 ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 22,332 ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಧಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಮಾತಾಡಿದ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಸಿಎಮ್, ಡಿಸಿಎಮ್, ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ಸಿಎಮ್ ಅವರು ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ತಂದೆ ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ, 23 ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಅಂತರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಭತ್ತುಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ, ಸಚಿವರ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅಹಿಂದ ಮತಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ಮತಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮತಗಳು.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಒಲಿದು ಬಂದ ಮತಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಎಲ್ಲವೂ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಬರಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಬಿತ್ತುವ ಬಿಜೆಪಿ ಆಟ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯತ್ನಾಳ್ ಬಂದರೂ ಯಾವ ಹಿಂದುತ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಮೇಟಿ ಅವರ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಮ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.