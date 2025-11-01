English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಆಗುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ಒಕ್ಕೊರಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಆಗುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ಒಕ್ಕೊರಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

Chamarajanagara: ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವನ್ನು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವನ್ನೇ  ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 1, 2025, 01:30 PM IST
  • ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಎತ್ತoಗಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಾಲೂರು ಮಠದ ಬಳಿಕ ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ!
camera icon10
shani effects on zodiacs
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ!
ಬಡತನದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಿದು?
camera icon5
Gold Reserves
ಬಡತನದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಿದು?
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
EPFO Pension Rules
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 65ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ
camera icon7
Govt Rulles
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 65ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಆಗುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ಒಕ್ಕೊರಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

Chamarajanagara: ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವನ್ನು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವನ್ನೇ  ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವನ್ನು ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಮಾಡಲು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು, ರೈತರು ಒಕ್ಕೊರಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತದೆ, ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ,  ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಜನ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ  ಇರುವ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಎತ್ತoಗಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. 

ಸಾಲೂರು ಮಠದ ಬಳಿಕ ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ,  ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಡ ಎಂಬುದೇ ಎರಡು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹುಲಿಧಾಮವಾಗಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದೇ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಜನ ಗುಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಹುಲಿಧಾಮ ವಾದರೆ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಧರಣಿ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಹಾಗೂ ನಾಗರ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದು ಬೇಡ ಈಗಿರುವ ವನ್ಯಧಾಮವೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದರು.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Male Mahadeshwara Wildlife SanctuaryTiger Reserve ProposalChamarajanagarHanur TalukPublic Opinion

Trending News