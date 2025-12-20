English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಐಒಟಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು, ಸ್ಟೆಮ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 20, 2025, 05:39 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ-ಸ್ಟೆಮ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಸುಮಾರು 6,000 ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
  • 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚನಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ

ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ AI ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಚಾಲನೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ :ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋ ನೂತನ AI ಲ್ಯಾಬ್ ನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ-ಸ್ಟೆಮ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಸುಮಾರು 6,000 ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಐಒಟಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು, ಸ್ಟೆಮ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚನಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಎನ್ಇಪಿ 2020, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ 2047 ನೊಂದಿಗೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಯಂಟ್ ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊಗೆ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಯೆಂಟ್ ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಯುವಕರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಯೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ "ನಾಳೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ" ಎಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಯೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯೊಂದಿಗೆ 35,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸ್ತುತ 21,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

