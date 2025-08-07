English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇಂದ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತನಿಖಾ ದಳಕ್ಕೆ ʼಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಸ್‌ʼ..! ಚೀನಾ ದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ವಿಘ್ನ?

ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿವಾದವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

Aug 7, 2025
    • ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಕರಣ
    • ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ
    • ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಮೂಲಾಗ್ರೀಕರಣ ನಿಗ್ರಹ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ

ಕೇಂದ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತನಿಖಾ ದಳಕ್ಕೆ ʼಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಸ್‌ʼ..! ಚೀನಾ ದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ವಿಘ್ನ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಮೂಲಾಗ್ರೀಕರಣ ನಿಗ್ರಹ (CTCR) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ನಾಗರಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನಗರವೇ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ! ʼನಂಬಿಯೊ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕʼದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾ

ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿವಾದವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ತುರ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ರಚಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಸ್‌ಐಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ದೂರುದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ CTCR ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಕರಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೂರುದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ತನಿಖೆಯನ್ನು NIA ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ದೂರುದಾರರು ಸ್ಥಳೀಯ ತನಿಖೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ChatGPT ಬಳಿ  ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಬಾರದು !ಒಂದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಬಹುದು !

ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಲಿಂಕ್‌ ಸಹಿತ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿ:

 

 

 

