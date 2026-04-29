Chikkaballapura News: "ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಶಕದ ನಂತರ ದೇವತೆಗಳ ದೀಪೋತ್ಸವ ಜರುಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Chintamani's Santhekallahalli Deepotsava: ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಜಾತಿ-ಮತ ಮರೆತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ದೀಪೋತ್ಸವ'ದ ದೀಪಾವಳಿ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ:
ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸಿಂಗಾರ.. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪ! ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಅಂದು ಪುಟಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಇಂದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಅಪರೂಪದೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ!
ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಅಪರೂಪದೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಾಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರೇ ಒಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಈ ವಿಶೇಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಎನ್ನುವ ಬೇಧ-ಭಾವವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿ-ಕೋಳಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಊರ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಓಡಾಟ, ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ದೀಪೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.