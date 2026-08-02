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ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ವರುಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೊಡಗು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 57 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 3500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ, ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 02, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:57 PM IST
ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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