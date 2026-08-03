ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್. ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಚಿವರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್. ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್. ಲಾಡ್ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್. ಲಾಡ್ -
1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ*
- ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ್ ಶಿವಾಜಿ ಲಾಡ್
- ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ: 27 ಫೆಬ್ರವರಿ 1975
- ಊರು: ಸಂದೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
- ತಂದೆ: ಶಿವಾಜಿ ಲಾಡ್ ತಾಯಿ: ಶೈಲಜಾ ಎಸ್. ಲಾಡ್
- ಪತ್ನಿ: ಕೀರ್ತಿ ಲಾಡ್
- ಮಗ: ಕರಣ್ ಲಾಡ್
- ಪಕ್ಷ: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
2. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ:
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರು ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್. ಲಾಡ್, U-21 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ KSCA ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ವಲಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
3. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ:
- ಪ್ರಾರಂಭ: 1998ರಲ್ಲಿ ಸಂದೂರು ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಆರಂಭ
- 2004-2008: ಸಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ MLA - JD(S) ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು
- 2008-2018: ಕಳಘಟಗಿ-ಅಳ್ನಾವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ MLA
- 2023-ಇಂದಿನವರೆಗೆ: ಕಳಘಟಗಿ-ಅಳ್ನಾವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ MLA
4. ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು:
- 2013-2018: ಕಾರ್ಮಿಕ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ - ಮೊದಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
- 27 ಮೇ 2023 - 29 ಮೇ 2026: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿ - ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್
5. ಇತರ ಮಾಹಿತಿ:
- ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 1950ರಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ
- ಸಮುದಾಯ: ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್. ಲಾಡ್ ಈಗ 3 ನೇ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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