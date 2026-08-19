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  • /B Nagendra: ಪರಿಷತ್‌ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ; ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಪಟ್ಟು

B Nagendra: ಪರಿಷತ್‌ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ; ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಪಟ್ಟು

ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ವಜಾಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಕಪ್ಪು ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಟು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಶರವಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 19, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:32 PM IST
B Nagendra: ಪರಿಷತ್‌ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ; ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಪಟ್ಟು

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Prajwal B

Prajwal B

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