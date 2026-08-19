/B Nagendra: ಪರಿಷತ್‌ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ; ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಪಟ್ಟು

Legislative Council: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಬಹುಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಾಪ ತೀವ್ರ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ (B Nagendra) ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ (JDS) ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (Rahul Gandhi) ಜೇಬಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮೈತ್ರಿ ನಾಯಕರು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು.
ಇಂದೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಸುಗಮ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪ
ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ವಜಾಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಕಪ್ಪು ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಟು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಶರವಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಜಾ ಮಾಡಿ, ವಜಾ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೇಬಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ದನದ ಕಲಾಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ; ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಬಲ ಸಮರ್ಥನೆ
ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವುದು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡುವ ಅಪಮಾನ ಎಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ₹187.33 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ₹89.63 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 18 ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, SIT ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ₹79.68 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ SIT, ED ಅಥವಾ CBI ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ದೇಶದ 251 ಲೋಕಸಭಾ ಹಾಗೂ 75 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ, ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರದೆ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಉಡುಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ – SIT ತನಿಖೆಗೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅಭಯ
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಉಡುಪಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಕ್ರಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದರು. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 25 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ವಿಷಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು SIT ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸದನದ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದವಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಾಪ ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ.