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  • /BK Hariprasad: ಜೈಲಿಗೆ ಆದರೂ ಹಾಕಿ ನೇಣಿಗಾದರೂ ಹಾಕಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌

BK Hariprasad: ಜೈಲಿಗೆ ಆದರೂ ಹಾಕಿ ನೇಣಿಗಾದರೂ ಹಾಕಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌

BK Hariprasad About Vande Mataram: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ (B.K Hariprasad) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ "ವಂದೇ ಮಾತರಂ" ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೈ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 18, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:29 PM IST
BK Hariprasad: ಜೈಲಿಗೆ ಆದರೂ ಹಾಕಿ ನೇಣಿಗಾದರೂ ಹಾಕಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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