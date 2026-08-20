/ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಎಫೆಕ್ಟ್... ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ದರ

ಆಷಾಢ ಮುಗಿದು ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಎಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಾಸ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ, ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ, ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವಾದ ʼವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬʼಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂಡೆದೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್.. ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯ ಭರಾಟೆ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ:
ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಿಂದ 8 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಮೆ 1 ಸಾವಿರದಿಂದ 1,500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ:
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ ₹150 ರಿಂದ ₹3000 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
|ಹೂವುಗಳು
|ಹಿಂದಿನ ದರ
|ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ
|1kg ಗುಲಾಬಿ
|₹300
|₹450
|1kg ಸೇವಂತಿಗೆ
|₹150
|₹450
|1kg ಮಲ್ಲಿಗೆ
|₹500
|₹1,200
|1kg ಕನಕಾಂಬರ
|₹2000
|₹5,000
|1kg ಬಿಳಿ ಸೇವಂತಿಗೆ
|₹180
|₹300
|1kg ಸಂಪಿಗೆ
|₹200
|₹400
|1kg ಕಣಿಗಲು
|₹180
|₹300
|1kg ಸುಗಂಧ ರಾಜ
|₹1200
|₹1300
|1kg ಕಾಕಡ ಹೂವು
|₹600
|₹700
|1 ಜೊತೆ ಬಾಳೆಕಂದು
|₹50
|₹100
|ಜೋಡಿ ತಾವರೆ
|₹100
|₹250
|ಮಾವಿನ ಎಲೆ ತೋರಣ
|₹20
|₹50
|ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು)
|₹5
|₹30
ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ:
|ಹಣ್ಣು
|ಹಿಂದಿನ ದರ
|ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ
|1kg ಮೂಸಂಬಿ
|₹100
|₹150
|1kg ಸೇಬು
|₹130
|₹270
|1kg ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
|₹50
|₹100
|1kg ದಾಳಿಂಬೆ
|₹120
|₹260
|1kg ಕಿತ್ತಳೆ
|₹80
|₹180
|1kg ಪಚ್ಚಬಾಳೆ
|₹60
|₹180
|ಅನಾನಸ್ ಜೋಡಿ
|₹80
|₹100
ತರಕಾರಿಗಳ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ?
|ತರಕಾರಿಗಳು
|ಹಿಂದಿನ ದರ
|ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ
|1Kg ಬೀನ್ಸ್
|₹80
|₹130
|1kg ಕ್ಯಾರಟ್
|₹60
|₹100
|1kg ನವಿಲುಕೋಸು
|₹40
|₹70
|1kg ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
|₹40
|₹60