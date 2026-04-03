ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯ ಕಿಚ್ಚು!

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೈರಾಣು ಆಗಿದ್ರು.. ಇವಾಗ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.. ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಾಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟಲೆ ನಿಲ್ಲವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ... ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಟಳ್ ನಾಗರಾಜ್ & ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ದಿನೇದಿನೇ ಗಂಭೀರ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ನಾಗರಭಾವಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಜೆಪಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ... ಕೆಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳು ಉಳಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ... ಇದರ ನಡುವೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ... ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ... ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕತು ಹೈರಾಣು ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರತಿ ಆಟೋಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 300ರಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಓಡಿಸಲು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ... ಇನ್ನೂ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಆಗಿತ್ತು.. ಬೆಳ್ಳಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಂಕ್ ಆರೋಪಿ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು.... ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ರು... ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಂಘದಿಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಸೋಮವಾರದಂದು ಸಚಿವ ಕೆ. ಎಚ್ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ನಗರದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ, ಸರಬರಾಜಿನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.