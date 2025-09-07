English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಸಕನ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲು : ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಅಕ್ರಮ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ‌ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು‌ ಇಡಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.‌ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗೆಗಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 7, 2025, 04:24 PM IST
    • ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ‌ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು‌ ಇಡಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.‌
    • ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇನಾಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆ..
    • ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ‌ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಸಕನ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲು : ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಬೆಂಗಳೂರು : ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ.. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್, ಕ್ಯಾಸಿನೋ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಟರ್. ಈಗ ಇದೇ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಇಡಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.‌ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಪ್ಪಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು‌ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆಸಿರುವ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ‌ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕನ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಡಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಕೆಲ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಚಿನ್ನಯ್ಯಗೆ 15 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಯೆಸ್.. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಯ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇನಾಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ
ಶತಾಯಗತಾಯ ಪಪ್ಪಿ ಬಾಯ್ಬಿಡಿಸಲು ಇಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಪಪ್ಪಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.

ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ನೂರಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಖಾತೆಗಳು ಪಪ್ಪಿ ಆಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪಪ್ಪಿ ಬಂಧನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಪ್ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್  ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗನ್ನು ಇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:GST ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ : ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ವೇಳೆಯೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಡಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು ಬೇರೆಯದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಕೂರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆಯಾದ್ರೂ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ತಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Veerendra puppyKC Veerendra PuppyED rideಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ‌ ಕೇಸ್‌

