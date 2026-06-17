ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ವೆನ್ನಿಲಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಬಾಣಸವಾಡಿ ಎಸಿಪಿ ಅನುಷಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಟೀಂ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊಲೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿರೊ ಪೊಲೀಸರು, ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಚಾಟಿಂಗ್ಸ್, ಕಾಲ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ನಂತರ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸ್ರ ಹರಸಾಹಸಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕೆಳದಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ. ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅಂಗಡಿ, ವಿಲ್ಲಾ, ಟೋಲ್ ಬಳಿಯಲ್ಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೋಲಾರದ ಕೆಫೆ ಬಳಿಯ ಕೆಲ ಫುಟೇಜ್ ಗಳಷ್ಟೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು, ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಎನ್ನಲಾದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅಂಗಡಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಶಾಪ್ ನ ಮಾಲೀಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಂತೆ.
ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಸ್ತಳದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಿಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಡೌಟ್ ಇದೆ.ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು, ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕೆಲ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಫುಟೇಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸ್ರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರೊ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಡೆದು ಎಫ್ಎಸ್ ಎಲ್ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಗು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಾಟರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಸಿಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾರು ತೊಳೆಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಆರೋಪಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೋ ಇದೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲ್ಯುಮಿನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ, ತೊಳೆದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಗು ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬಾಣಸವಾಡಿ ಎಸಿಪಿ ಟೀಂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಫುಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿತ್ತು,ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ಯಾರಾದ್ರು ಸಹಯವಿತ್ತ ಅನ್ನೊದರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೊದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.