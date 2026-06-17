Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ವೆನ್ನಿಲಾ ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್: ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಖಾಕಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಕಾರಿನ ರಹಸ್ಯ!

ವೆನ್ನಿಲಾ ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್: ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಖಾಕಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಕಾರಿನ ರಹಸ್ಯ!

ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಗು ವೆನ್ನಿಲಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಫುಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗು ಆಪ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಜಾಗದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 17, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:08 PM IST
ವೆನ್ನಿಲಾ ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್: ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಖಾಕಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಕಾರಿನ ರಹಸ್ಯ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವೆನ್ನಿಲಾ ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್: ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಖಾಕಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಕಾರ್‌
Vennela murder case2 min ago
2
Govinda wife Sunita Ahuja9 min ago
3
List of financial transactions easy16 min ago
4
Bihar lover murder story29 min ago
5
chikkamagaluru40 min ago