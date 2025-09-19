English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಕ್'ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಮನನೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ

ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು... ಇದೀಗ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೋ ಗೀಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗನ ಕೈಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಇದೀಗ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆದಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 19, 2025, 02:51 PM IST
  • ಹುಡುಗಿ-ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್...
  • ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ತಾನಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ...
  • ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೃತೀಯ ಬಿ.ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ...

Trending Photos

ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
camera icon7
ACTRESS
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು
camera icon6
female and male snakes
ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
rashmika mandanna
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
&quot;ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ&quot; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon5
bollywood actress
"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಕ್'ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಮನನೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ

Viral Video: ಹುಡುಗ- ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ-ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್'ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯವರಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ. ಆ ಯುವಕ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣುಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ... 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಕುಳಿತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪವನ್ (21) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಪವನ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವನ್ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ‌ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಿ.ಎ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜು‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಜೊತೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಗರದ ಮಹಾರಾಜ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪವನ್ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ.‌ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಆಕೆ ನಾನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಪವನ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ.‌ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ..? ಇವಳ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಗೊರೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ‌ ನೀಡಿ‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಿಚಿನ್ನಿ.. ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರು‌ ನೀಡಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸದ್ಯ ಗೊರೂರು‌ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ‌ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಕೆಯ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಆಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Viral VideoPersonal Video ViralBoyGirlCOllege Studets

Trending News