/ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ‌ ಎಣಿಕೆ!.. ಹಣ ಕದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್

Belur Chennakeshava Temple: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀಲಕಂಠ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಡಿದ್ದು,ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದಿದ್ದಾನೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನ ಕೇಶವಸ್ವಾಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸರ್ವೋದಯ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಆ ವೇಳೆ ನೀಲಕಂಠ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆತನನ್ನು ಹುಂಡಿ ಎಣಿಸೋದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲೆಂದು ಕರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಣಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ ₹1.98 ಲಕ್ಷವನ್ನು ತನ್ನ ಉಡುಪಿನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀಡಿತಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗಮನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಮೀಲಿನಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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