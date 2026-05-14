Vijayanagara News: ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋದಾಗ, ಮನೆಕಳ್ಳತನ ಆಗೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು, ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ವಿನೂತನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತೀರಾ ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
What Is Locked House Beat System: ವಿಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿನೂತನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ನೂತನ “ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ” ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು “ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ”?
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ “ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ” ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ” ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ “ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ” ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
“ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ” ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ʼಮೂರುʼ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ:-
ಹಂತ-1: ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಹಂತ-2: ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶನ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಹಂತ-3: ಮೂರನೆದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 82779 77777 ಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜರುಗದಂತೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜರುಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ “ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ” ಉಪಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಲೊಕೇಶನ್, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜರುಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.