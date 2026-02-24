ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಧನಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ

vijayanagara news: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೇ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಳಗಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 1.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 24) ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 6 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಪುಂಡರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಲೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಬರಹ ಬರೆಸಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪುಡಾರಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಒಳನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.