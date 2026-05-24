ವಿಜಯನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವರುಣ ಭೀಕರ ರಣಮಳೆಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಕಲ್ಮಂಗಿ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಹರಿದ ಮಳೆ ನೀರು ಗ್ರಾಮದ ಹಲವು ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಜನಾಂಗ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ತಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅನ್ನದಾತರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗಾದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು) ಬೇರುಸಹಿತ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧರ್ಮಸಾಗರ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ಗಾದಿಗನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಮಳೆಯು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರ (NH-50) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಹೊರವಲಯದ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹಳ್ಳದಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಣದಂತೆ ನೀರು ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.