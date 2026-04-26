ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂ ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಎಲ್ಲಾ 33 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ!

Tungabhadra Dam 33 Crest Gates: ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 26, 2026, 11:22 PM IST

    ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಎಲ್ಲಾ 33 ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣ.

    ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ.

    121 ದಿನಗಳ ಸವಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ.

Trending Photos

ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧ..! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪುತ್ರಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
Divya Sathyaraj
ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧ..! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪುತ್ರಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್..!
camera icon6
Sanju Samson CSK
ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್..!
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ..! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ
camera icon8
health
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ..! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ
Ashu Reddy : ಮದುವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ವಂಚನೆ..! ದೂರು ದಾಖಲು
camera icon7
ashu reddy
Ashu Reddy : ಮದುವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ವಂಚನೆ..! ದೂರು ದಾಖಲು
ವಿಜಯನಗರ: ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು 33 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನ್ನದಾತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಜಲಾಶಯದ 19ನೇ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನದಿ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ 33 ಗೇಟ್ ಬದಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು, ನೂರಾರು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ 121 ದಿನಗಳ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಲಾಶಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಟಿ.ಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒ.ಆರ್.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್.ಇ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ, ಮತ್ತು ಇಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
 

Tungabhadra Dam Crest GatesTB Dam Repair Work 2026Vijayanagara newsTungabhadra Board UpdateFarmers Lifeline TB Dam

