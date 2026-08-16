Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಕ್ರಂ: ಅಪ್ಪ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇಟ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ‘ಮುಧೋಳ್’!

ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಕ್ರಂ: ಅಪ್ಪ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇಟ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ‘ಮುಧೋಳ್’!

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಕ್ರಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ‘ಮುಧೋಳ್’ ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ‘

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 16, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:14 PM IST
ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಕ್ರಂ: ಅಪ್ಪ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇಟ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ‘ಮುಧೋಳ್’!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
142km ರೇಂಜ್, Cruise Control, 30+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳು! ₹1.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ Ampere Magnus G Max
2
3
4
5