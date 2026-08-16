/ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಕ್ರಂ: ಅಪ್ಪ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇಟ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ‘ಮುಧೋಳ್’!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಬಿಡುವಿನ ಬಳಿಕ ‘ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್’ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, ನಟ ವಿಕ್ರಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಮುಧೋಳ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ‘ಗುಚ್ಚಿ ಗರ್ಲ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. "ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಮಗನ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್, ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ, ಅಮೃತ ಟಾಟಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಂಜನ್, ನಾಯಕಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇಷಿತಾ ರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಕ್ರಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ‘ಮುಧೋಳ್’ ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ‘ಗುಚ್ಚಿ ಗರ್ಲ್’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ಇಷಿತಾ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾವೂ ಸಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಮುಧೋಳ್' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇ ತಂದೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಎಂದು ವಿಕ್ರಂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ತಂದುಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.