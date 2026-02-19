ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆಯ ಕಿರೀಟ!..ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕನಸ್ಸಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ

Rakshitha civil judge: ವಿದ್ಯೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲಾ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕನಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ.ಎಸ್ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಧೀಶೆಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಾಲಿನ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಾಲ್ ಆಗ್ತಾರಾ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ! ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಫೋಟೊ ಫುಲ್ ವೈರಲ್
ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ ಎಸ್ ಅವರು ಶ್ರಮ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ಅತೀ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರತ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಆಗಲಿಂದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊದಲ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇವರು ಬಾಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ತದ ನಂತ್ರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ10ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದರು..ಬಳಿಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು..ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟ,ಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ನೇರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಒಟ್ಟು 83 ವಕೀಲರ ಪೈಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಸ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು 42ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಧೀಶೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಲ್ ಬರೆದಿಟ್ಟರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ತಿ! ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..