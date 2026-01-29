ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೆಂದರೆ ಮೂಗು ಮೂರುವರೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 75 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂತಿಕೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಶಾಲೆ ಎಂಬಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಏನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೀರಾ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ..
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ವೀರಗಾತೆ ಹೇಳುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾವ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಡೆಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಸುವ ಬಣ್ಣ, ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೀಗೆ ಬೃಂದಾವಣದಂತೆ ಕಾಣುವ ಇದು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು ಹೌದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಶಾಲೆಯ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಇದೀಗ ಬೃಂದಾವನದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
75 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಾ ಈ ಬಾರಿ 75 ಪೊರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆತ ಹಳೆಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾವು ಹಣ ಹಾಕಿ 15 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕ್ರೂಡಿಕರಿಸಿ ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದೆ 30 ನೇ ತಾರಿಖಿನಂದು ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಘಟನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ..