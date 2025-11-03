ನಕಲಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ - ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 15 ಜನರು ಅಸ್ವಸ್ತರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 3, 2025, 12:43 PM IST
  • 15 ಜನರು ಅಸ್ವಸ್ತರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು
  • ಕರ್ನಾಟಕ-ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
  • ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ತುಮಕೂರು: ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 15 ಜನರು ಅಸ್ವಸ್ತರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ನಕಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಂಧ್ರದ ಚೌಲೂರು ಹಾಗೂ ಚರ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ,ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆರಿಯೂರು-ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರದ ಮೂಲದವರನ್ನು ಹಿಂದೂಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka-Andhra borderfake liquorfake liquor ban

