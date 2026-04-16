ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಆಕ್ರೋಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನು ಧೋಷಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಕೊಲೆಗಾರ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ ಮುತ್ತಗಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಜೀವಂತವಾರುತ್ತಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ ತೋಲ್ಬಳದಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದ, ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರು.
10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ; ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ
ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಹೇಳಿದರು.
