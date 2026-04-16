English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಆಕ್ರೋಶ

Yogesh Gowda murder case: ಕೊಲೆಗಾರ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದರು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 16, 2026, 01:27 PM IST
Trending Photos

RCB ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ
camera icon8
RCB Name
RCB ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ
Virat Kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ &#039;ತ್ರಿವಳಿ ಶತಕ&#039;.. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್..!
camera icon5
Virat Kohli
Virat Kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 'ತ್ರಿವಳಿ ಶತಕ'.. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್..!
ಇದು RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ!
camera icon10
ಇದು RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ!
ತೆಲುಗು ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಮದುವೆ..! ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ
camera icon5
Mrunal Thakur
ತೆಲುಗು ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಮದುವೆ..! ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನು ಧೋಷಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಕೊಲೆಗಾರ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ ಮುತ್ತಗಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಜೀವಂತವಾರುತ್ತಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
ನ್ಯಾಯಾಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ ತೋಲ್ಬಳದಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ‌ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದ, ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರು‌.

10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ; ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ

ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.‌ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.‌ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ  ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗ ನೋಡಲು ತನ್ನಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಂದ ತಂದೆ..!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Vinay Kulkarni: ಯೋಗೇಶ್‌ ಗೌಡ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ : ಇಂದು ವಿನಯ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ

 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Vinay KulkarniYogesh GowdaVinay Kulkarni VerdictYogesh Gowda murder caseCongress mla

Trending News