ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ,ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಭಟ್ (88) ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಭೂದಾನ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಹಾರದ ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಂಚುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸರಳ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು, ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳ ಜೀವಾಳವಾಗಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಲ್ಲಭ ನಿಕೇತನ' ವಿನೋಬಾ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸವಿತಾ ಭಟ್ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.
ಮೃತರು ಪತಿ ವಿ.ಎನ್. ಭಟ್, ಪುತ್ರ ನವೀನ್ ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸವಿತಾ ಭಟ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
