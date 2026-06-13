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ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ VIP ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ! KSTDCಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಟೂರ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ

KSTDC Tour Package: ಇದೀಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ (Dharmasthala, Subrahmanya Devotees) ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು (KSTDC) ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ KSTDC ಹೊಸ ಟೂರ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:15 PM IST
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ VIP ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ! KSTDCಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಟೂರ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ VIP ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ! KSTDCಯಿಂದ ಟೂರ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌
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