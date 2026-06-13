Hindu Temples: ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ (Dharmasthala) ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯ (Subrahmanya) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವಾಲಯಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೀಕೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು (KSTDC) ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ KSTDC ಹೊಸ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Tour Package) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೂನ್ 13, 2026 ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ "ವೀಕೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್" (Weekend Friendly Tour Package) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಲಭ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸೇವೆ, ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಬಸ್ 2 ದಿನ ಹಾಗೂ 1 ರಾತ್ರಿಯ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೌತಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ, ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಡಿ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್!
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಎರಡು ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 4,450 ರೂ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 3,450 ರೂ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರ:
ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕನ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 4,150 ರೂ., ಇಬ್ಬರಿಗೆ 3,450 ರೂ., ಮೂವರಿಗೆ 3,350 ರೂ. ಇರಲಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರ:
ಇನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಎಸಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಡ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷುರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ VIP ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 6,150 ರೂ., ಇಬ್ಬರಿಗೆ 4,450 ರೂ., ಮೂವರಿಗೆ 4,150 ರೂ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇನ್ನು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://kstdc.co/ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ 080-43344334 ಅಥವಾ 8970650070 ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.