Bengaluru Visakhapatnam Train Timetable: ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಾಯಂʼಗೊಳಿಸಿದ್ದು ರೈಲು ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿಂದ? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Bengaluru Visakhapatnam Train News: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆಯು (East Coast Railway) ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಡುವೆ ಈಗ ಕಾಯಂ ರೈಲು ಸಂಚಾರ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!
ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 08581/08582 ಸೇವೆಯು, ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 18509/18510 ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ನೂತನ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ?
ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಈ ನೂತನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಮೇ 10, 2026 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೇ 11, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆಯು (East Coast Railway) ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 18509 (ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ - ಬೆಂಗಳೂರು) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ (ಬೆಂಗಳೂರು - ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ)ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಹೊರಡಲಿದೆ?
ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 18509 ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 15:20 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಸೋಮವಾರ 13:50ಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಹೊರಡಲಿದೆ?
ಅದೇ ರೀತಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 18510 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ 15:50 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಮಂಗಳವಾರ 13:30ಕ್ಕೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳ ವಿವರ:
ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರೈಲು ಒಂದು ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, ನಾಲ್ಕು ಎಸಿ 3-ಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿ, ಒಂದು ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, ಆರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ರೈಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ?
ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿಲುಗಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಈ ನಿಯಮಿತ ರೈಲು ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:-
ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಜೊಲಾರ್ಪಟ್ಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪೆರಂಬೂರ್, ನೆಲ್ಲೂರು, ವಿಜಯವಾಡ ಜಂಕ್ಷನ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನೀಡಲಿದೆ.
