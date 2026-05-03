ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಜಗಳದ ನಡುವೆ ಕೂಸು ಬಡವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು : ವಿವೇಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರವಿ ಬಾಬು ದಂಪತಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 16 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆಗಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಳ ತಾರಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು.
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಳಂತೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೋ ಮನೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ಬಳಿ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಪತಿ ರವಿ ಬಾಬು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಲಾಟೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮೂರನೇ ಮಗುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮಗುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ರವಿ ಬಾಬು ಪತ್ನಿಯ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಗು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಬಳಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗದರಿಸಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿವೇಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಗು ಮಾರಾಟ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ರವಿ ಬಾಬು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಆಗಿ 16 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ನಿಲ್ಲದ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಜಗಳ ಪತ್ನಿ ಮನೆಬಿಡುವ ತನಕ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ. ಸದ್ಯ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರೋ ವಿವೇಕನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.