ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಮತದಾರರು

ಮಂಡ್ಯ : ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಶಾಸಕ & ಸಚಿವರ ಮತದಾರರು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಗೆ ಮತದಾರ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಡ ಮೊದಲು ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡಿ ಎಂದು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜನರೆದುರೇ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮತದಾರನ ತರಾಟೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದಕೊಂಡ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮತದಾರನ ಮೇಲೆಯೇ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನನ್ನು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಸಕನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಹಾಗು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
