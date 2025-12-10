ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ವಾರ್ನ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಾಸಕರ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಬಡಿದಾಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಎರಡು ಬಣದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರದ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಉಪಹಾರ ಕೂಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಡೆ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೌತುಕ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಉಪಹಾರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಏನು? ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಂದಗಳೇನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.