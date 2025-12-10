English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ವಾರ್ನ್‌

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ವಾರ್ನ್‌

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಎರಡು ಬಣದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 10, 2025, 08:59 AM IST
    • ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಾಸಕರ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಬಡಿದಾಟ
    • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ
    • ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್

Trending Photos

2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Gajkesari Rajyoga
2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ರಜೆ!
camera icon6
bank holiday
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ರಜೆ!
2026ರಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿ ಲಭಿಸುವುದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ
camera icon6
horoscope
2026ರಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿ ಲಭಿಸುವುದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..
camera icon7
Most Common Dream in India
ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..
ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ವಾರ್ನ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಾಸಕರ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಬಡಿದಾಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಎರಡು ಬಣದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. 

ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರದ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹೈ ಕಮಾಂಡ್‌ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಉಪಹಾರ ಕೂಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ‌ನಡೆ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೌತುಕ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಉಪಹಾರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಏನು? ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಂದಗಳೇನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Congress High commandWinter session

Trending News