/ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ!: ಸಮನ್ಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಾವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವವರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾರದ್ದೋ ರೀತಿ ಉಡಾಫೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದೂ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ (RSS) ಹೂಡಿದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ'
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, "ಸಂಘದವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ; ಕನಿಷ್ಠ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಮಾತನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಲಿ. ಖುದ್ದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳಾದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರಿಡುತ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಅದರ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ (ಫೀಸ್) ನಾವೇ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು, "ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಡಿಬಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅವರೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 'ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ನಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರ ವರದಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಾಯಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ," ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
"ಜೆಡಿಎಸ್ನವರಿಗೆ ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗುವುದು, ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನಿನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು," ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ಮಗಳೇ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರನ್ನು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಚಾಕು ಹಾಕಿ ತಾನೇ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಪರಿಚಿತರ ನಡುವೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಮರ್ಥ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬರು-ಹಳಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರವೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದೆ," ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.