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  • / ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ!: ಸಮನ್ಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್

ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ!: ಸಮನ್ಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್

 'ನಾವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವವರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾರದ್ದೋ ರೀತಿ ಉಡಾಫೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದೂ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ (RSS) ಹೂಡಿದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByZee Kannada News Desk
Published: Jun 28, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:35 PM IST
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ!: ಸಮನ್ಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್
Source: Bureau

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Zee Kannada News Desk

Zee Kannada News Desk

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ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ!: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್
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