ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಈ ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪರಿಚಿತ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೂಕ ಮತ್ತು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹25-30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ
ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಅಂಗದ್ ದಿಬ್ಬದ ಬಳಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಉಡುಗೊರೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ
ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರಿನ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಗ್ರಹವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು.ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ