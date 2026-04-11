ಚಿರತೆ ಸಾವು

ಹಸಿದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದೇ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Manjunath Naragund
Apr 11,2026

ಚಿರತೆಗೆ 'ರಿವರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿರತೆ, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅದರ ಮೇಲೆರಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡಿದ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಚಿರತೆಗೆ 'ರಿವರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ಮಾಡಿದೆ.

ಚಿರತೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳು

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ.ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚಿರತೆಯ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ನಾಟಿವೆ.

ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು

ಮುಳ್ಳುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹಾಗೂ ನೋವಿನಿಂದ ಚಿರತೆಯು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.

