ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಕನ್ನಡದ 12 ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತಸದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ

Manjunath Naragund
Jan 22,2026

₹50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿ ಟ್ರೋಫಿ, ₹50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

2013 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ

2013 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಸತತ 12 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರದ್ದು

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸತತ 12 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸತತ ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಹೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಿರೂಪಕ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ

