ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ʼತಣ್ಣೀರೆರಚಿದʼ ಮಳೆರಾಯ
ನಿನ್ನೆ (ಮೇ 11, ಸೋಮವಾರ) ಸಂಜೆ ದಿಢೀರನೆ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಮದುವೆ ಮನೆ ಕೆರೆಯಂತಾದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬ್ಗಲ್ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಭಾರೀ ಗಾಳಿ-ಮಳೆಗೆ ಮದುವೆಗೆಂದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಚೇರ್ ಗಳು, ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಡಗರದಿಂದಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಳೆರಾಯ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮನೆಯವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ವಧು-ವರ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಹಾಕಿದ್ದ ಶಾಮಿಯಾನದ ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ದಿಢೀರನೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ, ಭಾರೀ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಗಾಳಿ-ಮಳೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪರದಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಿಕ್ಕ-ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ನಿಂತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ವರುಣ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದ್ದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
