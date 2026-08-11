ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ದಾಖಲೆಗಳು

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 200 ಯುನಿಟ್‌ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಡುವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದರೆ..

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌

ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್.

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌

ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಒಟಿಪಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಆಧಾರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

ವೋಟರ್‌ ಐಡಿ

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೋಟರ್‌ ಐಡಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

ಕರಾರು ಪತ್ರ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

ಪಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಪಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವೇನು ಇಲ್ಲ.

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಫೋಟೋ

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಅಳತೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

Published by: Yashaswini V | Aug 11, 2026

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