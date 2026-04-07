ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Manjunath Naragund
Apr 07,2026

ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ತಳುಕು

ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ'

ಈ ಕುರಿತು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ! ನಾನು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳ ಕೋಟಾ ಇಂದಾದರೂ ಮುಗಿದಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

RCB ಇಂದ ದೂರ ಇರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌.. ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್ ಮದುವೆ‌ ಆಗಿರೋ ಯುವತಿ ಹೆಸರು ಏನು?

145 ಮಂದಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, 13 ಜನರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇರಾನಿನ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಜಹ್ರಾ ಕಜರ್ ಕಥೆ!

ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋ.. ರಾಮಾಯಣ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್‌ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ..?

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಟೂ ಅಂತಿಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಹೇಗಿದೆ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್‌, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?
