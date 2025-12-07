English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಸಂಕಷ್ಟ?

ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಸಂಕಷ್ಟ?

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಅನ್ನದೆ ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿದ್ದ ಡಿಸಿಎಂ ಗೆ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ..

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 7, 2025, 01:10 AM IST
  ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಸಂಕಷ್ಟ
  • ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ನೋಟೀಸ್
  • ಸ್ಪಕ್ಷದ ತಂತ್ರವೋ ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷದ ಕುತಂತ್ರವೋ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ

ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಸಂಕಷ್ಟ?
file photo

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಡಿ ಇಂದ ಟ್ರಬಲ್ ಎದುರಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ....ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ವಿಶ್ ಆಗಿರೋದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದೊಂತರ ಹರಾಜ್ ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆಯ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರೋ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಬಲ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಎದುರಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಸೋದರರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ತಲುಪಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶತಕ ಬಾರಿಸದಿದ್ದರೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ..."! ಮಾಜಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೋನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇಡಿಯಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದೀಗ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗೆ 19 ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ... ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆಯ ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದು ಡಿಕೆಸಿ ಸಿಎಂ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇಡಿಯವರು ತನಿಖೆಯ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ತರವಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ..!

ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ‌ ಕಿಡಿಕಾರಿರೋ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಇದು ನನಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಡ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವನಾಗಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮುಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಅಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ.ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಡಿ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.. ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ..ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಹರ್ಯಾಸ್ ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಣ , ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡಿಕೆ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಅನ್ನದೆ ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿದ್ದ ಡಿಸಿಎಂ ಗೆ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ..

