ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಬರದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯೇನು ಗೊತ್ತಾ? ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗೈರಾದರೇ ಶಾಸಕತ್ವ ರದ್ದಾಗುತ್ತಾ?

What happens if an MLA is absent from the session: ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ! ಹಾಗಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅವರಿಗೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 224 ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಸಕರು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ರಚನೆ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು.. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ:.
ಶಾಸಕರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು:
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕರು ಮಾಸಿಕ ₹80,000 ಮೂಲ ವೇತನ, ಸುಮಾರು ₹1,00,000 ಕ್ಷೇತ್ರ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,00,000 ರಿಂದ ₹2,05,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. (ಅವರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನವಿರುತ್ತದೆ.)
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರಯಾಣ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ವಾಹನ ಭತ್ಯೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು?
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 174(1) ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಎರಡು ಅಧಿವೇಶನಗಳು) ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಸುಗಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಿತ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿಯಮದಂತೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20-30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 10-15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ 10-12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಅಧಿವೇಶನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡ್ಡಾಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 15 ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ (2018-2023), ಅಧಿವೇಶನವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 33 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ 60 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಶಾಸಕ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಗೈರಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮೂಲ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಕಡಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಧಿವೇಶನದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ದಿನದ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.