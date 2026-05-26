Bakrid 2026 Holiday: ಮುಸ್ಲಿಂರ (Muslim) ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ (Bakrid Festival 2026) ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈದ್ ಅಲ್ ಅಧಾ ಅಥವಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನ್ನು ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಮೇ 27 ಅಥವಾ 28 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ದಿನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ರಜೆ (Bakrid Holiday) ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ?
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬಕ್ರೀದ್ ಅಥವಾ ಈದ್ ಅಲ್ ಅಧಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೇ 28, 2026 ಗುರುವಾರದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇ 27 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಜಾ ದಿನವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಕ್ರೀದ್ ಧುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ ತಿಂಗಳ 10 ನೇ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಧುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸದ ಕಾರಣ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮೇ 28 ಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ:
ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಬಕ್ರೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಗದ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಧುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಬಲಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ದೇವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಿನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರಂತೆ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಏನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ತನ್ನದೇ ಮಗನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಮಗನ ಬದಲಿಗೆ ಕುರಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ, ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹಬಾಳ್ವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.