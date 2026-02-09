ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

karnataka Richest businessman: ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ.. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದೆ..ದೇಶದ ಅನೇಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗೋರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಟಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಲಿಕಾಲಿನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂದಕಾಳೂರು ಹಲವಾರು ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ..
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಪ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಇವರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆಸ್ತಿ 1,90,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ..ಅಜಿಮ್ ಪೇಮ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಕೊಡಗೈ ದಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು 1945 ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ, ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.
ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾದ ವನಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ,ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು. 1966 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರ ತಂದೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು,ಸೋಪ್, ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
1977ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಪ್ರೋ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಹಲವಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಿತು.ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು.
1990ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋದ ಮೌಲ್ಯವು ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಪ್ರೋವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಘನ ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುರಿದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಅವರ ಅಪಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರ ನಮ್ರತೆ, ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು . 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆರವಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಷಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ಜಿಯವರ ಖ್ಯಾತಿಯು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಸದ್ಯಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇವರ ನಂತ್ರ ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ,ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್,ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
