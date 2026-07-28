/ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರ!

Gruha Jyothi free electricity scheme: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯು ಮನೆಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 ಯುನಿಟ್ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂಗಳ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫಲಾನಿಭವಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ?
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಗೃಹಬಳಕೆಯದ್ದಾಗಿರದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ (Commercial) ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ.
ಒಂದೇ ಕಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ದು ಅರ್ಹತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಈ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ (ಆಧಾರ್, ಖಾತೆ, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ) ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸಿಗುವುದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರ!
1. ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ.
ಹೌದು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
2ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತೀರಾ.
3. ತಪ್ಪು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
4. ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ 7 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು
*200 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್
*ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ
*ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹತೆ
*ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಉಚಿತ ಯೂನಿಟ್ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
*ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರ
*ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ದರೂ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
*ಬಾಡಿಗೆದಾರರೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು
* ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೂ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
*ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು
*ಆಧಾರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
*ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಲ್ ಬರಬಹುದು
*ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಉಚಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ
*ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ (Commercial) ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ?
ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆ ಮಿತಿ: ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು (ಗರಿಷ್ಠ 200 ಯೂನಿಟ್ ಮೀರದಂತೆ) ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ: ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಇಲ್ಲ: ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
200 ಯೂನಿಟ್ ಮೀರಿದರೆ ಶುಲ್ಕ: ಬಳಕೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ದಾಟಿದರೆ, ಇಡೀ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಅವಕಾಶ: ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ:
ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಉಚಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.