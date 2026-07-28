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ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರ!

 Gruha Jyothi free electricity scheme: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ್ದ ಪ್ರಮುಖ 7 ನಿಯಮಗಳೇನು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಯಾರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು  ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.  
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 28, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:21 AM IST
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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