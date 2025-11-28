English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಯ್ತು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಗುದ್ದಾಟ; ಇವರೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ?

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ‌ ಕುರ್ಚಿ ಜಟಾಪಟಿ‌ ಜೋರಾಗಿದ್ದು.., ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದುಬಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:04 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಯ್ತು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಗುದ್ದಾಟ..!
  • ನಿನ್ನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ.. ಇಂದು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಸಭೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಯ್ತು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಗುದ್ದಾಟ; ಇವರೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ‌ ಕುರ್ಚಿ ಜಟಾಪಟಿ‌ ಜೋರಾಗಿದ್ದು.., ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದುಬಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು.. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು..,ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು, ಮಠಾಧೀಶರು ನಿನ್ನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸಬಾರದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು.. 

ಈ ವೇಳೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಸಿದ್ದರಾಮನಂದಪೂರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು.., ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಾಗಿತ್ತು.., ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಘನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ..‌ ಇದು ಕೇವಲ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದ ರೀತಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು.., ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ರು ಎರಡು ವರೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ವೋಟು ಹಾಕಿಲ್ಲ.. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಘದ ಪದಾದಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮುದಾಯದವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕೂಡ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು.., ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೋಬ್ಬರಂತೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ.

