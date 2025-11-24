ದೇವರನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರಿ ಅಮೀಬಾ ವೈರಸ್ ರಣಕೇಕೆ..!!

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ದೇವರ ನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೆದಿಳು ತಿನ್ನುವ ಡೆಡ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅಮೀಬಾದ ರಣಾರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಹೋಗೊ ಸಮಯ, ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಕೇರಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳಿದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆಬಿಕ್ ಪೆನೆಂಜೊ ಎನ್ ಸೆಫಲೆಟೀಸ್ ನ ಉಪಟಳ ಆತಂಕ ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆಯಿದೆ..ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೀರ..?? ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಮೀಬಾ ವೈರಸ್ ಗೆ ಇರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅದು.ದೇವರನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೆದಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಡಿನಾಡು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಕೇರಳ ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ತೆರಳುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಖುದ್ದು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಅಲೀಂ ಪಾಷ ರವರೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಮೀಬಾ ವೈರಾಣುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ..ಶುದ್ದ ಹಾಗೂ ಶುಚಿಯಾದ ನೀರಿನಲ್ಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತೆ.. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮೆದಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೆ.. ಆಗ ತಲೆ ನೋವು ಜ್ವರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂತವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಡವಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪಬರುವಂತೆ ಆಗುವುದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮರೆಯುವಂತಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಾದ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಮೂಗಿಗೆ ನೇಸರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನ ಖಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರು..ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ತಲೆ ನೋವು ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು.
ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಯಾತ್ರೆ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮಿಬಾ ವೈರಾಣುಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ.