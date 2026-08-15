ಕಲಬುರಗಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹೊಸ ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಏಕೆ ‘ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಹೆಗಲು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ. "ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿಲ್ಲ. "ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ" ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್, "ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಸೇನೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಪಟೇಲರ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋದಿಂದ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರದ್ದೂ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಐದು ಜನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಸಚಿವರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. "ನನಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ 'ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಫೋಬಿಯಾ' ಇರಬಹುದು," ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಉಗ್ರರ ಬಂಧನ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆಯೇ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.