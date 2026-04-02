ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತಿದ್ದ ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಚ್ಚರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ ? ಹೀಗೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡೋಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡೆ. ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತಿರುವ ಆ ಇಬ್ಬರು ಧುರೀಣರು ಈಗ ದೂರದಿಂದಲೇ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮುಂದಿನ ನೂರು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ವರ್ತನೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರನ್ನ ದಬ್ಬಿದ ಇವರೇ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರೋದೇಕೆ?
ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹುಲಿಗಳ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಂತ ಕಾಡಿನ ಹುಲಿಗಳಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಹುಲಿಗಳಿವರು. ಒಬ್ರು ರಾಜಾಹುಲಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉತ್ತರದ ಹುಲಿ.ಎಸ್.. ಇದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಗಿರುವ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದೆ.ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರ ದ್ರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರುವ. ಒಬ್ರನ್ನ ಕಂಡರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬೈದಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸಹ ಬೈದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗ ಅದೇನೋ ಬೇರೆಯದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಾಗಿರುವ ಯತ್ನಾಳ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ. ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ. ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವೆ.
ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಗೆದ್ದರೆ ಅದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಚಾರ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖವಾದರು ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದಿದ್ದು. ಯತ್ನಾಳ್ ಪ್ರಭಾವವೋ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರೆಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ , ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಹವಾನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಬೋಣವಿದು.
ಹಾಗಂತ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರದ್ದೇನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಡೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋದು ಬೇಡ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆದರೂ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧವಷ್ಟೇ ಅವರ ಗುಡುಗು. ಸದ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮನದೊಳಗೆ ಆಕ್ರೋಶವಿದ್ದರೂ ಅದುಮಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನೋ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊದಗಿದ ಸದಾವಕಾಶವೆಂದರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವಿದೆ. ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪಬಹುದು, ಘರ್ ವಾಪಸಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟನ್ನೂ ಹಾಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಗುಣಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದ್ದ ಕಾರಣವೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೀಗಂದರು, ಯತ್ನಾಳ್ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ಎನ್ನುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರ ಈಗಿನ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶತ್ರುಗಳು, ಮಿತ್ರರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬದ್ದವೈರಿಯಾಗಿರುವವರು ನಾಳೆ ಒಂದಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿದೆ.